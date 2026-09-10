Faut-il déclarer ses revenus en contrat d’alternance ?

information fournie par Tout sur mes finances • 10/09/2026 à 15:50

Alternance : devez-vous déclarer vos revenus aux impôts ?

La réponse dépend du type de contrat que vous avez signé : apprentissage ou professionnalisation.

Dans cette vidéo, on vous explique clairement les règles à connaître pour éviter les erreurs lors de votre déclaration.

Au programme :

Le régime fiscal du contrat d'apprentissage :

exonération d'impôt jusqu'au montant annuel du Smic

seule la part au-delà est imposable

Le cas du contrat de professionnalisation :

revenus considérés comme des salaires classiques

imposables en totalité

Pourquoi les revenus doivent être déclarés même s'ils sont exonérés

Le rattachement au foyer fiscal des parents et ses conséquences

L'impact possible sur certaines aides et prestations sociales

Bien comprendre votre situation permet d'éviter les erreurs et d'optimiser votre déclaration.

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