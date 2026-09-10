Faut-il déclarer ses revenus en contrat d’alternance ?

Alternance : devez-vous déclarer vos revenus aux impôts ?
La réponse dépend du type de contrat que vous avez signé : apprentissage ou professionnalisation.
Dans cette vidéo, on vous explique clairement les règles à connaître pour éviter les erreurs lors de votre déclaration.
Au programme :
Le régime fiscal du contrat d'apprentissage :
- exonération d'impôt jusqu'au montant annuel du Smic
- seule la part au-delà est imposable
Le cas du contrat de professionnalisation :
- revenus considérés comme des salaires classiques
- imposables en totalité
Pourquoi les revenus doivent être déclarés même s'ils sont exonérés
Le rattachement au foyer fiscal des parents et ses conséquences
L'impact possible sur certaines aides et prestations sociales
Bien comprendre votre situation permet d'éviter les erreurs et d'optimiser votre déclaration.
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