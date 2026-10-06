Bioéthanol : un carburant anti crise, vraiment ?

information fournie par Ecorama • 06/10/2026 à 14:00

Face à l'explosion des prix des carburants, le superéthanol E85 séduit de plus en plus d'automobilistes, avec une consommation en hausse de 11 % et un prix autour de 0,89 € le litre. S'il permet des économies substantielles, il reste réservé aux moteurs essence compatibles ou équipés d'un boîtier, avec une autonomie réduite d'environ 25 % et une fiscalité avantageuse susceptible d'évoluer. Malgré son potentiel, le bioéthanol ne représente encore que 6 % des essences consommées et ne pourrait pas être généralisé sans entrer en concurrence avec les surfaces agricoles. L'analyse de Émilie Chaussier, journaliste. Ecorama du 6 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.