 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bioéthanol : un carburant anti crise, vraiment ?

information fournie par Ecorama 06/10/2026 à 14:00

Face à l'explosion des prix des carburants, le superéthanol E85 séduit de plus en plus d'automobilistes, avec une consommation en hausse de 11 % et un prix autour de 0,89 € le litre. S'il permet des économies substantielles, il reste réservé aux moteurs essence compatibles ou équipés d'un boîtier, avec une autonomie réduite d'environ 25 % et une fiscalité avantageuse susceptible d'évoluer. Malgré son potentiel, le bioéthanol ne représente encore que 6 % des essences consommées et ne pourrait pas être généralisé sans entrer en concurrence avec les surfaces agricoles. L'analyse de Émilie Chaussier, journaliste. Ecorama du 6 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Carburants

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Washington rapatrie ses bombardiers déployés dans une base anglaise

information fournie par AFP 05 oct.
2

"La France tombe" : l'extrême-droite anglosaxonne instrumentalise les violences en France

information fournie par France 24 05 oct.
1
3

Mobilisations lycéennes : un jeune gravement blessé à la veille d'un "acte III" mardi

information fournie par AFP 05 oct.
23
4

Cas supposé de peste: la Russie se veut rassurante, Trump offre son aide

information fournie par AFP 05 oct.
3
5

Les exportations de pétrole brut revenues à leur niveau d'avant-guerre

information fournie par France 24 05 oct.
1
6

UE : ces villes où le loyer dévore les salaires

information fournie par France 24 00:18
2
7

Arabie saoudite : les Houthis du Yémen disent avoir frappé l'aéroport de Ryad

information fournie par AFP 07:40
8

Soupçon de peste en Russie : risque "faible" pour le pays et "très faible" pour l'Europe, selon l'OMS

information fournie par AFP 12:04
1
1

Ligue des nations: Olise offre un succès de prestige en Belgique aux jeunes Bleus de Zidane

information fournie par AFP Video 29 sept.
2

Espagne : face à la colère sociale, le gouvernement s'attaque à la crise du logement

information fournie par AFP Video 29 sept.
3

Projet d'attaque contre une base en Angleterre: Trump contre la remise en liberté des suspects

information fournie par AFP Video 29 sept.
4

Paris: la fonction publique dans la rue pour son pouvoir d'achat

information fournie par AFP Video 29 sept.
5

En Espagne, Macron livre ses recettes contre la montée des "extrêmes" en Europe

information fournie par AFP 29 sept.
18
6

"Ras-le-bol des bas salaires" : la fonction publique dans la rue pour son pouvoir d'achat

information fournie par AFP 29 sept.
63
7

Le créateur de ChatGPT se voit devenir l'App Store de l'IA, en pleine tempête sur la sécurité

information fournie par AFP 29 sept.
8

Alerte près d'une base militaire en Angleterre: de l'essence mais aucun explosif retrouvé

information fournie par AFP 30 sept.
2
1

Sommet Lumière: arrivée de l'acteur américain George Clooney

information fournie par AFP Video 07 sept.
1
2

Anthropic en Bourse : encore plus fort que SpaceX ?

information fournie par Ecorama 07 sept.
3

Budget 2027 : votre épargne menacée ?

information fournie par Ecorama 07 sept.
4
4

Foule à l'inauguration d'un temple emblème de l'hindouisme en France

information fournie par AFP 07 sept.
5

Au sommet Lumière, quelques annonces et des appels à protéger le cinéma mondial face à l'IA

information fournie par AFP 07 sept.
9
6

Jean Peyrelevade : "Croire qu'en faisant payer les riches, on va tout résoudre, c'est de la démagogie"

information fournie par Ecorama 08 sept.
2
7

Encore une boulette de la BCE ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
8

Voici les gagnants et les perdants de la nouvelle hausse de taux d’intérêt de la BCE

information fournie par Ecorama 09 sept.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank