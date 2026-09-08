Encore une boulette de la BCE ?

information fournie par Ecorama • 08/09/2026 à 14:10

La BCE s’apprête à relever ses taux directeurs de 25 points de base, malgré une inflation sous‑jacente à 2,4 % qui se rapproche de son objectif. La hausse des prix de l’énergie limite sa marge de manœuvre, alors que la croissance en zone euro reste positive à +0,4 % au deuxième trimestre. Entre volonté de crédibilité et risque de durcissement excessif, la question est de savoir si la BCE peut encore agir sans fragiliser davantage les taux longs européens. L’analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM. Ecorama du 8 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.