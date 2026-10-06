Vaste opération des secours bulgares après le naufrage d'un cargo attaqué par des drones en mer Noire

Un membre d’équipage blessé après une attaque de drone contre un navire en mer Noire évacué par les secouristes bulgares, au port de Varna, le 6 octobre 2026. ( AFP / STRINGER )

Les autorités bulgares ont déclenché une vaste opération de recherche pour retrouver l'équipage porté disparu d'un navire de commerce qui a coulé mardi en mer Noire après des frappes de drones, une attaque que le Premier ministre Roumen Radev a qualifiée d'"absolument inacceptable".

L'attaque est survenue au lendemain d'un autre incident au cours duquel un bateau a pris feu et a coulé au large des côtes roumaines, entraînant la mort d'une personne tandis qu'on est sans nouvelles d'une autre.

Selon le récit de M. Radev pendant un point presse, deux navires de commerce ont été attaqués mardi "vers 03H00" par "des drones maritimes et aériens" à 70 milles (130 kilomètres) à l'est de la ville de Byala, dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire.

Le bâtiment qui a coulé est l'Alfa Watan, battant pavillon togolais, selon le site internet spécialisé Maritime.bg.

Le second navire, l'Able, immatriculé aux Palaos, a été incendié mais les 18 membres de son équipage - onze Turcs et sept Indiens - ont pu être secourus. Deux ont été hospitalisés, l'un souffrant de brûlures et l'autre d'un traumatisme crânien.

Les deux bateaux appartiennent à des armateurs turcs, d'après la base de données du transport maritime Equasis.

Un navire roulier bulgare qui a été témoin de l'explosion et s'est précipité sur les lieux a découvert des radeaux de survie retournés et des gilets de sauvetage près du bâtiment qui a coulé mais aucun membre de son équipage n'a été retrouvé, a ajouté Roumen Radev. Il n'a pas précisé combien de personnes étaient portées disparues.

Ces frappes constituent "une violation flagrante du droit maritime et, plus généralement, des règles de la navigation", a-t-il dénoncé, déplorant les effets de l'intensification de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

"Une telle attaque dans la zone économique exclusive de la Bulgarie est absolument inacceptable", a déclaré Roumen Radev, alors que les transports maritimes en mer Noire subissent ces derniers mois les retombées croissantes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Après une réunion d'urgence de son gouvernement, le Premier ministre bulgare a dit aux médias qu'il était pour l'heure impossible de déterminer avec précision de quel pays provenaient les drones.

De plus en plus de navires attaqués

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle aussi qualifié les attaques contre la navigation civile en mer Noire d' "inacceptables".

"Si les circonstances exactes de ces incidents restent à établir", ces évènements sont "hautement préoccupants", a-t-elle réagi, dans un message sur les réseaux sociaux.

Selon les informations disponibles, l'Able transportait du blé et se dirigeait vers le sud, tandis que l'Alfa Watan naviguait vers le nord, a souligné M. Radev.

Lundi, un autre cargo transportant des céréales, le Royad Mammadov, un bâtiment turc, a coulé dans la zone économique exclusive de la Roumanie, après une attaque de drones que l'Ukraine a imputée à la Russie.

Le Premier ministre bulgare Roumen Radev (c)lors d'une réunion d'urgence après que deux navires commerciaux ont été frappés par des drones dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire, le 6 octobre 2026 à Sofia ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )

Selon le service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, cité par l'agence de presse Ria Novosti, le commandant azerbaïdjanais du Royad Mammadov a été tué et un de ses compatriotes est porté disparu.

Les incidents impliquant des drones sont de plus en plus fréquents ces derniers mois dans les pays d'Europe de l'Est et en mer Noire.

Au moins 45 navires de commerce ont été attaqués au cours des 12 derniers mois dans des zones de la mer Noire qui n'étaient auparavant pas classées à haut risque, a relevé en septembre le spécialiste des risques maritimes Ambrey.

Aucune frappe n'avait été enregistrée dans ces zones pendant les 12 mois précédents, a précisé Ambrey, ajoutant que la hausse du nombre des attaques était alimentée par celles menées plus loin au large des côtes de la Russie et de l’Ukraine.

La Chambre de commerce maritime de Turquie (IMEAK) a déclaré en août que, depuis le début de la guerre, 226 navires civils, notamment de commerce, avaient été pris pour cible en mer Noire, en grande majorité cette année.

L'incident de mardi est le premier de ce type dans la zone économique exclusive de la Bulgarie en mer Noire.

En août, un drone avait déjà explosé dans le nord-est de son territoire, près de la frontière roumaine et d'un gazoduc.

Sofia avait estimé qu'il s'agissait probablement d'un modèle utilisé par les forces ukrainiennes, Kiev assurant de son côté qu'aucun appareil n'avait visé délibérément la Bulgarie.