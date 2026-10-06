Fraude fiscale : attendre 2027 ou se mettre en règle dès maintenant ?

information fournie par Ecorama • 06/10/2026 à 14:05

Le gouvernement veut rouvrir en 2027 un guichet pour les contribuables repentis, dans un contexte où les outils de détection — IA, échanges automatiques, directive DAC8 — n'ont jamais été aussi puissants. Les précédents guichets ont rapporté des milliards, mais les sanctions actuelles sont beaucoup plus lourdes, avec dix ans de reprise, 80 % de majoration et des amendes automatiques pour les comptes non déclarés. Entre risques accrus pour les détenteurs de crypto actifs ou d'avoirs étrangers et incertitude sur les modalités du futur guichet, se régulariser dès maintenant peut éviter le parquet et réduire les pénalités. L'analyse de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 6 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.