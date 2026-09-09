Les marchés financiers vont-ils résister à la tension sur les taux d’intérêt ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

La remontée des taux s'intensifie partout dans le monde, alimentée par la reprise des tensions géopolitiques, le financement massif de l'IA par les géants technologiques et l'augmentation des déficits publics. Cette poussée pourrait conduire les taux longs en zone critique, avec des répercussions sur les marchés actions et sur le spread franco‑allemand à l'approche de la présidentielle. Entre inflation énergétique et décisions des banques centrales, la question est désormais de savoir jusqu'où cette tension peut aller. L'analyse de Christophe Herpet, directeur des gestions d'Ofi Invest AM. Ça vaut le coup, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com