Gilles Moëc : « Ce qui me rassure c'est que la situation financière des entreprises est bonne »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 10/09/2026 à 14:05

Les alertes sur l’IA se multiplient, alors que d’anciens chercheurs d’OpenAI et Anthropic évoquent un risque existentiel et appellent les gouvernements à ralentir le développement. Dans le même temps, la flambée des matières premières, cuivre à 15 000, rebat les cartes pour les marchés et interroge sur la capacité de l’Europe à suivre le rythme américain. Entre hausse des taux de la BCE, taux souverains français à 4,30 % et campagne présidentielle déjà lancée, les signaux économiques mêlent inquiétudes et points de vigilance pour les prochains mois. L'analyse de Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA. Ecorama du 10 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.