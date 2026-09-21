Jean-Pierre Petit : “Les investisseurs sont convaincus que la France ne fera pas défaut”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 21/09/2026 à 14:00

Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'Économie, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 septembre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'escalade entre l'Arabie saoudite et les Houthis et le risque d'une nouvelle flambée du pétrole, la menace sur le détroit de Bab el-Mandeb, l'effort budgétaire prévu par Sébastien Lecornu pour contenir le déficit à 5 % en 2027, la hausse des prélèvements obligatoires inscrite dans le projet de loi de finances, la défiance des marchés envers la dette française à l'approche de la présidentielle, ainsi que l'entrée dans une nouvelle ère de taux d'intérêt élevés.