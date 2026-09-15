Cash Confidences : instabilité mondiale, comment se projeter financièrement malgré tout ?

information fournie par Boursorama • 15/09/2026 à 20:15

Les femmes ont-elles vraiment peur du risque ? Dans cet épisode de Cahs Confidences, Valérie Lion, journaliste depuis plus de 30 ans et cofondatrice de ViveS Média, le premier média qui encourage les femmes à parler d'argent, nous parle d'un sujet essentiel : le rapport des femmes au risque financier.

Des chiffres du baromètre ViveS Médias aux racines historiques de notre rapport à l'argent (Code civil napoléonien, éducation à la française), en passant par les stratégies d'investissement face aux risques géopolitiques et climatiques, elle démontre que les femmes ne sont pas averses au risque, mais en ont une conscience plus aiguë.

Le plus frappant ? Quand elles investissent, les femmes sont en réalité plus performantes que les hommes, avec des rendements supérieurs de 0,5 à 3%, simplement parce qu'elles sont plus patientes et moins impulsives.

Cette saison de Cash Confidences se fait en partenariat avec BoursoBank.