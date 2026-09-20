L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un missile tiré par les Houthis vers Ryad

Capture d'écran d'une vidéo d'AFPTV prise le 19 septembre 2026 montrant un réservoir de carburant endommagé après un incendie près de l'aéroport international de Ryad ( AFPTV / - )

La coalition militaire menée par l'Arabie saoudite a annoncé samedi soir avoir intercepté un missile tiré par les Houthis du Yémen vers Ryad, attaquée pour la première fois depuis la reprise des hostilités entre le royaume et ces combattants pro-iraniens.

L'Arabie saoudite subit ces derniers jours des attaques croissantes des Houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen voisin et qui combattent les forces gouvernementales yéménites, soutenues par la coalition menée par Ryad.

De fortes explosions ont retenti dans la capitale saoudienne dans la nuit, après des messages d'alerte envoyés aux habitants par les autorités, selon des journalistes de l'AFP.

Plusieurs heures plus tard, des habitants ont déclaré à l'AFP avoir entendu une nouvelle série d'explosions. "On a vu de la fumée noire et des flammes vers l'aéroport", a déclaré l'un d'eux.

"J'ai entendu l'alerte, puis mes fenêtres ont tremblé", témoigne un autre habitant de 27 ans du nord de la capitale, qui n'a pas souhaité donner son nom.

Colonne de fumée noire

Des images diffusées en ligne et vérifiées par l'AFP montrent une colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de bâtiments de l'aéroport.

Des pompiers ont éteint dans l'après-midi un feu sur un réservoir de carburant portant le logo du géant pétrolier saoudien Aramco près de l'aéroport, selon un journaliste de l'AFP.

En soirée, un porte-parole de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, a déclaré sur X qu'un missile tiré pendant la nuit par ces combattants en direction de Ryad avait été intercepté et détruit.

Selon lui, les Houthis ont également tenté de cibler "des civils et des biens civils" dans plusieurs villes de l'ouest du royaume dont le port de Yanbu, sur la mer Rouge, depuis lequel Ryad exporte du pétrole. Il a affirmé que ces attaques avaient été "déjouées".

Dans un communiqué publié sur Telegram, le porte-parole militaire des Houthis a indiqué qu'ils avaient mené deux attaques avec des missiles et des drones.

"La première a visé des sites sensibles à Ryad, et la seconde a visé des installations d'Aramco à Yanbu", a ajouté Yahya Saree.

Les frappes des Houthis contre le royaume avaient jusqu'ici majoritairement ciblé des installations pétrolières et des bases militaires dans le sud ou sur la côte donnant sur la mer Rouge. Et la capitale n'avait pas été menacée depuis la reprise en juillet des hostilités avec les combattants pro-iraniens.

Capture d'écran tirée d'une vidéo d'AFPTV prise le 19 septembre 2026 montrant des camions de pompiers et des véhicules de police sur les lieux d'un incendie au dépôt de carburant d'Aramco, près de l'aéroport international de Ryad ( AFPTV / - )

Ryad avait été en revanche frappée au plus fort de la guerre régionale déclenchée fin février par l'attaque américano-israélienne sur l'Iran qui avait riposté en lançant des attaques contre les pays du Golfe, alliés des Etats-Unis.

Les Houthis, qui ont lancé début septembre une vaste offensive au Yémen, contrôlent désormais tout le littoral bordant la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le détroit de Bab el-Mandeb et provoquant de nouvelles craintes pour le transport maritime international.

Le passage, qui relie l'Asie à l'Europe via le canal de Suez, a gagné en importance après le début de la guerre au Moyen-Orient, quand l'Iran a commencé à perturber fortement le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, faisant flamber les cours du pétrole.

Les Etats-Unis ont appelé samedi leurs ressortissants se trouvant au Moyen-Orient à la prudence en raison des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, avertissant que "ce conflit militaire a le potentiel de connaître une escalade rapide".

48 morts en 24 heures

Deux sources au sein du mouvement houthi ont indiqué samedi à l'AFP que les combattants installaient des radars et creusaient des tunnels le long de la côte en mer Rouge, ajoutant que des membres des Gardiens de la Révolution, puissance force armée de l'Iran, s'étaient récemment rendus dans cette région.

Des mesures susceptibles de menacer encore davantage l'Arabie saoudite, premier exportateur de brut mondial, alors qu'en juillet, les Houthis avaient déjà décrété un blocus maritime en mer Rouge pour les navires saoudiens, plusieurs fois ciblés depuis.

En réponse aux frappes régulières contre le royaume, l'Arabie saoudite a quotidiennement et largement bombardé les zones contrôlées par les combattants au Yémen.

Dans le même temps, les forces gouvernementales yéménites cherchent aussi à stopper les avancées des Houthis. Les affrontements ont fait des centaines de morts depuis début septembre, dont 48 décès lors des 24 dernières heures, ont indiqué samedi des sources des deux camps.

Au moins 112.000 personnes ont par ailleurs été déplacées au Yémen depuis début septembre dans ce pays, le plus pauvre de la péninsule arabique, selon l'ONU.

Le Yémen a déjà été le théâtre d'une guerre entre 2014 et 2022 qui a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires du monde.