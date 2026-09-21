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Prix record du gazole et de l'essence : quelles solutions pour baisser les prix des carburants ?

information fournie par Ecorama 21/09/2026 à 14:05

Un nouveau record a été atteint dimanche, avec un gazole à 2,41 euros le litre en moyenne et 2,17 euros pour le SP95. Conséquence : la consommation de carburants routiers en France a chuté de 5 % sur les huit premiers mois de l'année. Baisse de la TVA, blocage des prix ou des marges, pression sur les raffineurs, doublement des aides ciblées : quelles solutions pour faire baisser la facture à court terme ? L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 21 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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2 commentaires

  • 17:49

    Accélérer l'électrification du parc.

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