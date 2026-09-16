 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ralentissement de l’IA : jusqu’où les marchés boursiers pourraient corriger ?

information fournie par Ecorama 16/09/2026 à 14:00

La démission du chercheur Jacob Coxon relance les inquiétudes sur la sécurité de l’IA, alors que plusieurs experts évoquent un risque réel lié aux systèmes autonomes. Ces alertes, reprises par des acteurs du secteur et amplifiées par la rivalité technologique entre les États Unis et la Chine, fragilisent l’écosystème IA et provoquent un repli marqué des valeurs technologiques. Entre risque réglementaire, tensions géopolitiques et explosion des besoins en capital, les marchés doivent désormais intégrer une possible fin du cycle d’euphorie. L’analyse de Laurent Grassin, directeur media chez Boursorama. Ecorama du 16 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

La comédie d'épouvante "Widow's Bay" et la série médicale "The Pitt" dominent les Emmy Awards

information fournie par AFP 15 sept.
2

L'Ukraine prendra des "mesures de désescalade" si la Russie fait de même, affirme Zelensky

information fournie par AFP 15 sept.
2
3

Livraison massive de bombes américaines "controversées" à Israël

information fournie par France 24 06:26
4

RD Congo : heurts et gaz lacrymogène lors de rassemblements de l'opposition

information fournie par France 24 15 sept.
5

Ukraine : les inquiétantes routes des combattants africains recrutés par la Russie

information fournie par France 24 15 sept.
1
6

Réseaux sociaux : ce qui pourrait changer pour les moins de 15 ans

information fournie par France 24 00:17
7

Plus d'un millier de policiers dans les rues de Paris pour dénoncer le manque de moyens

information fournie par AFP Video 15 sept.
8

Macron baptise la première promotion du nouveau service militaire "Henri Fertet"

information fournie par AFP Video 15 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

GB : des avions à l'arrêt à l'aéroport de Heathrow en raison d'un "problème technique"

information fournie par AFP Video 09 sept.
4

"Vive Mao!": 50 ans après sa mort, le père de la Chine populaire inspire encore

information fournie par AFP 09 sept.
7
5

Royaume-Uni : des centaines de vols annulés, la piste d'une cyberattaque écartée

information fournie par AFP 09 sept.
6
6

"On chante faux et on assume!": les karaokés spécial Céline Dion en ébullition

information fournie par AFP 10 sept.
7

Les marchés financiers vont-ils résister à la tension sur les taux d’intérêt ?

information fournie par Boursorama 09 sept.
8

Le PSG lance parfaitement sa campagne de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava

information fournie par France 24 10 sept.
1

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
2

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
3

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8
4

Top 5 IA du 21/08/2026

information fournie par Libertify 22 août
5

USA: Trump dit que l'argent des contribuables ne financera pas sa salle de bal

information fournie par AFP Video 22 août
1
6

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août
7

Début des obsèques du sénateur François Patriat en Côte-d'Or

information fournie par AFP Video 25 août
4
8

Macron rend hommage à François Patriat, sa "bienveillance" et sa "fidélité"

information fournie par AFP 25 août
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank