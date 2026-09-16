Ralentissement de l’IA : jusqu’où les marchés boursiers pourraient corriger ?

La démission du chercheur Jacob Coxon relance les inquiétudes sur la sécurité de l’IA, alors que plusieurs experts évoquent un risque réel lié aux systèmes autonomes. Ces alertes, reprises par des acteurs du secteur et amplifiées par la rivalité technologique entre les États Unis et la Chine, fragilisent l’écosystème IA et provoquent un repli marqué des valeurs technologiques. Entre risque réglementaire, tensions géopolitiques et explosion des besoins en capital, les marchés doivent désormais intégrer une possible fin du cycle d’euphorie. L’analyse de Laurent Grassin, directeur media chez Boursorama. Ecorama du 16 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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