Les Bourses mondiales bientôt en péril ?

information fournie par Ecorama • 21/09/2026 à 14:10

Conflit au Moyen-Orient qui s'étend à l'Arabie saoudite, pétrole au-delà des 100 dollars, flambée des taux d'intérêt dans le monde : les marchés boursiers tiennent pourtant bon. Portés par des bénéfices en forte hausse, le S&P 500 ne se paie plus que 21 fois les bénéfices, contre 26 en janvier. Mais avec des Treasuries à 5 %, la performance de Wall Street est-elle menacée et qu'est-ce qui pourrait la faire vaciller à court terme ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 21 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.