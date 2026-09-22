Les habitants de la province du lac Tchad subissent de plein fouet les effets du changement climatique. La région et la vie qui s’y développent ont historiquement pris forme autour de cette immense étendue d’eau. La pêche mais aussi l’agriculture, qui sont les piliers des communautés de la zone, sont largement handicapées par les irrégularités du climat. Conséquences : manque de poisson, terres agricoles détruites, augmentation du coût de la vie.
Climat, surpêche, pollution... Au lac Tchad, les filets se vident
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