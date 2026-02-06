C’est une annonce qui a surpris jusqu’au cœur de la Silicon Valley : SpaceX et xAI, deux entreprises d’Elon Musk, ont décidé de fusionner. D’un côté, des fusées, des satellites et Starlink ; de l’autre, une intelligence artificielle controversée, Grok, au centre de nombreuses polémiques. Objectif affiché : accélérer le développement de l’IA, lever davantage de capitaux et, selon Musk, préparer un futur où l’intelligence artificielle fonctionnerait… dans l’espace. Décryptage avec Luc Lebert, manager chez The Salmon Consulting. Ecorama Tic Tech du 6 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.
Fusion de SpaceX et xAI : un pari risqué pour Elon Musk ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
