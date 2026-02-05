Emmanuel Macron dit à Sophie Adenot sa "fierté" avant son vol vers l'ISS

Le président Emmanuel Macron (c), aux côtés de l'ancienne astronaute Claudie Haignere, s'entretient avec l'astronaute Sophie Adenot lors d'une visioconférence publique avant son départ pour la Station spatiale internationale (ISS), à l'Élysée, le 5 février 2026 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron a fait part de sa "fierté" à Sophie Adenot lors d'un échange en visioconférence avec l'astronaute avant son décollage vers l'ISS, saluant un "formidable exemple" pour attirer les jeunes filles vers les sciences.

"C'est une occasion de dire à quel point on est fiers, fiers d'avoir une Française qui va mener cette mission formidable, fiers de continuer l'aventure spatiale à travers vous et à quel point on est enthousiastes et derrière vous", a déclaré le président de la République depuis l'Elysée, où avaient été conviés des collégiens et lycéens qui participeront à une expérience scientifique qu'elle mènera dans la Station spatiale internationale.

Large sourire aux lèvres, l'astronaute, qui deviendra la deuxième Française à aller dans l'espace vingt-cinq ans après Claudie Haigneré, lui a fait part de son "excellent" moral.

"Il nous reste six jours avant le décollage, ça va passer très, très vite, mais on est tous impatients", a-t-elle confié à la salle où étaient notamment présents Claudie Haigneré, Thomas Pesquet et l'astronaute de réserve Arnaud Prost.

Actuellement en quarantaine à Houston (Etats-Unis), Sophie Adenot et les trois autres membres de la mission Crew-12 (deux Américains et un Russe), doivent rejoindre vendredi Cap Canaveral en Floride "pour une dernière répétition générale", "aller sur le pas de tir se sangler une dernière fois dans la cabine", a-t-elle détaillé.

"J'ai commencé à rêver de devenir astronaute quand j'avais 8-10 ans et le chemin a été long. Il a fallu avoir de la persévérance, de la résilience aussi parce que les portes ne s'ouvrent pas de manière magique, il faut beaucoup travailler. Il faut y croire aussi", a-t-elle confié aux élèves qui prendront part avec elle à l'expérience Chloriss.

Graphique montrant toutes les missions orbitales depuis 1961, par ensemble de nationalités et par genre. ( AFP / Jean-Philippe CHOGNOT )

Elaborée par le Centre national d'études spatiales (Cnes), elle consiste à faire germer des graines simultanément dans l'espace et sur Terre afin d'étudier l'influence de la pesanteur et de la lumière sur la croissance des plantes.

Rappelant que son décollage, prévu le 11 février, coïncidera avec la journée internationale des femmes en sciences, Emmanuel Macron a jugé que Sophie Adenot, ingénieure aéronautique de formation avant d'entrer dans l'Armée de l'Air, représentait un "formidable exemple".

"On a besoin de plus de jeunes filles et de plus de femmes dans les métiers scientifiques. (...) Pas d'auto-censure. Au contraire!", a-t-il lancé.