L'élève de 14 ans, qui a poignardé son enseignante mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer (Var), a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire, a annoncé le procureur de Toulon, Raphaël Balland.
Enseignante poignardée à Sanary-sur-Mer: l'élève de 14 ans mis en examen (procureur)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro