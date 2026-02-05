Au pays de la Sape, en République démocratique du Congo, les étudiants du tout nouvel Institut de la mode présentent leur première collection.
A Kinshasa, un "laboratoire de la mode" pour former la nouvelle génération de stylistes
