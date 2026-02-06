Taïg Khris (fondateur de OnOff) : "Dans la tech, ça devient une mode de lever de l'argent tout le temps !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 06/02/2026 à 14:05

Ancien champion du monde de roller, Taïg Khris a troqué les rampes pour l’entrepreneuriat. Sans diplôme, sans parcours académique classique, il a pourtant fondé OnOff, une entreprise de télécoms aujourd’hui rentable. Dans cet entretien, il raconte son passage du sport de haut niveau à la tech, les défis d’un secteur ultra-réglementé, le fonctionnement de sa société, son virage vers les entreprises avec OnOff Business, mais aussi son regard sans filtre sur l’échec, les investisseurs, la French Tech et le poids excessif des diplômes en France. Ecorama Tic Tech, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Ecorama Tic Tech du 6 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.