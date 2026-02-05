Des rues sont inondées à Grazalema, dans la province de Cadix. Ce village du sud de l'Espagne enregistre des précipitations record de plus de 600 litres par mètre carré au cours des dernières 36 heures, selon l'agence météorologique espagnole, l'Aemet.
Dépression Leonardo: un village inondé en Andalousie après de fortes pluies
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro