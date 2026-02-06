Au programme ce matin : Amazon, Arcelor Mittal, BNP Paribas , Nexans , Rubis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 05/02/2026
Valeurs associées
|222,1400 USD
|NASDAQ
|-4,66%
|49,010 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|91,980 EUR
|Euronext Paris
|+1,15%
|136,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,29%
|34,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,98%
