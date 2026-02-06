TIC TECH – Capgemini rompt avec ICE, Elon Musk sous pression, Back Market rentable, Ynsect chute

information fournie par Ecorama • 06/02/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : une bonne nouvelle pour la French Tech avec Back Market qui atteint enfin la rentabilité mondiale, douze ans après sa création, symbole d’un virage assumé vers des modèles économiques plus solides. À l’inverse, retour sur le dossier explosif Ynsect, liquidé après avoir bénéficié de près de 150 millions d’euros d’aides publiques, relançant le débat sur le risque et l’échec dans l’innovation. On revient aussi sur la décision très politique de Capgemini de rompre avec la police américaine de l’immigration, sur la sortie remarquée de Dario Amodei, patron d’Anthropic, qui souhaite céder l’essentiel de sa fortune pour mieux encadrer l’IA, et sur Elon Musk, convoqué par la justice française pour les dérives présumées de X et de son IA Grok. Ecorama Tic Tech du 6 février 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.