Fin de New Start : un tournant majeur ?

information fournie par France 24 05/02/2026 à 19:04

La Russie n'est "plus liée" par le traité de désarmement nucléaire New Start, conclu en 2010 avec les États-Unis et qui expire le 5 février, a indiqué mercredi le ministère russe des Affaires étrangères. Cette décision, combinée au silence de Washington sur ses intentions, marque une transition vers un ordre nucléaire moins encadré. Les explications de Etienne Marcuz, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, avec Stéphanie Antoine.

