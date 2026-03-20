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François Villeroy de Galhau : "Les dernières nouvelles vont vers un conflit plus long, plus intense et donc des effets économiques plus forts"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 20/03/2026 à 10:05

Au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, était l'invité exclusif de l'émission Ecorama du 20 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la flambée des prix de l’énergie dû à la guerre en Iran, les risques de contagion sur l'économie, les scénarios de politique monétaire de la BCE et les marges de manœuvre budgétaires des États européens.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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