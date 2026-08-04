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RD Congo : le plus grand centre de traitement contre Ebola du pays en construction à Bunia

information fournie par France 24 04/08/2026 à 22:31

En République démocratique du Congo un nouveau centre de traitement contre Ebola à Bunia, dans le nord-est du pays ouvre ses portes cette semaine. Il deviendra la plus grande structure du pays dédiée à la lutte contre la maladie. Les autorités sanitaires s'efforcent de contenir une épidémie que l'Organisation mondiale de la Santé qualifie d'intensification à un rythme « exceptionnel ».

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