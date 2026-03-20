François Villeroy de Galhau : "Dans nos différents scénarios, il n'y a pas de récession"

Au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, était l'invité exclusif de l'émission Ecorama du 20 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la flambée des prix de l’énergie dû à la guerre en Iran, les risques de contagion sur l'économie, les scénarios de politique monétaire de la BCE et les marges de manœuvre budgétaires des États européens.
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