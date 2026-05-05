François Michel, directeur général de GTT, était l'invité de l'émission Ecorama du 5 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les perspectives du marché du GNL, l’impact des tensions géopolitiques sur l’activité du groupe, la dynamique des commandes, ainsi que les enjeux de croissance et de rentabilité dans un secteur en pleine mutation.
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