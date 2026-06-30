Charles Marinakis (Century 21 France) : "Il serait sain que les prix de l’immobilier baissent encore de 5%"

Après plusieurs années de fortes turbulences, le marché immobilier semble avoir retrouvé une forme de stabilité. Quel bilan tirer de ce premier semestre ? Pour en parler, Charles Marinakis, président de Century 21 France, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les prix, les délais de vente, le retour des primo-accédants, les tensions sur le marché locatif et les perspectives d'évolution du marché d'ici la fin de l'année.
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