Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques

Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
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Les Bourses mondiales reculent mercredi, pénalisées par les tensions entre les États-Unis et l'Iran, l'absence de perspective rapide d'un accord pour mettre fin à la guerre, la poursuite de la hausse des prix du pétrole et les craintes grandissantes pour l'inflation ... Lire la suite
La Bourse de New York recule mercredi, reprenant son souffle après avoir volé de records en records lors des dernières semaines, en pleine remontée des prix du pétrole et des taux obligataires. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones cédait 0,58%, l'indice Nasdaq à forte ... Lire la suite
La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, les nouveaux incidents survenus dans le Golfe entre les États-Unis et l'Iran suscitant la méfiance quant à l'évolution des négociations de paix entre les deux pays. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ... Lire la suite
(Zonebourse.com) - Le groupe allemand accélère sa transformation stratégique avec la cession de ses activités civiles à AEQUITA. Rheinmetall annonce la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, ... Lire la suite
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