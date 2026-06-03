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Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques
information fournie par Sycomore AM 03/06/2026 à 15:37

Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

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