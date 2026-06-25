"On a entendu comme un coup de tonnerre", racontait jeudi Vincent Pariset, témoin de l'effondrement d'une falaise sous le phare de Biarritz, au niveau de la plage du Miramar, la veille dans la soirée.
"Comme un coup de tonnerre": une falaise s'écroule dans la mer à Biarritz, un témoin raconte
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