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Les Écologistes annoncent "10 000 morts de la canicule", colère de Sébastien Lecornu

information fournie par France 24 01/07/2026 à 14:28

Les Écologistes accusent le gouvernement "d'impréparation" et avancent le chiffre de 10 000 morts de la vague de chaleur. Les Verts pointent du doigt la responsabilité des autorités. Des propos qui ont provoqué la colère du Premier ministre Sébastien Lecornu, alors que les chiffres des décès liés à la canicule seront connus dans quelques semaines selon Santé Publique France. Les Écologistes ont déposé une motion de censure contre le gouvernement.

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