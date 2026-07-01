Les règles de silence politique la veille de l'élection présidentielle "seront les mêmes que d'habitude" en 2027, malgré les dates retenues par l'exécutif avec un second tour le 2 mai, au lendemain de la Fête du travail, déclare la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon à l'issue du Conseil des ministres. SONORE
1er-Mai, en 2027: les règles de silence politique "seront les mêmes que d'habitude" (Bregeon)
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