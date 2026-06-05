Le président français Emmanuel Macron profite de son jogging matinal au bord de la mer dans la ville portuaire monténégrine de Tivat, où il participera plus tard à un sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux consacré à l'élargissement de l'Union dans la région. IMAGES
Macron fait son jogging au Monténégro avant un sommet UE-Balkans
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