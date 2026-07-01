A la Une de la presse, ce mercredi 1er juillet, l’onde de choc à Monaco, après le déclenchement d’un engin explosif, lundi, au pied d’un immeuble. Une explosion qui ciblait un oligarque ukrainien. L’Ukraine, qui poursuit ses frappes contre les infrastructures de l'armée russe en Crimée. Les témoignages de victimes du drame de Crans-Montana, six mois jour pour jour après l’incendie. Et la très belle victoire des Bleus face à la suède, cette nuit, en 16èmes de finale du Mondial.
Drame de Crans-Montana: "Il n'y aura aucun pardon"
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