Ces doutes à propos de l’économie américaine…

Alors que les États-Unis s’apprêtent à fêter les 250 ans de leur indépendance, plusieurs signaux interrogent sur la solidité de leur économie. Inflation encore élevée, consommation moins dynamique, salaires sous pression, marché immobilier, dépendance aux investissements dans l’intelligence artificielle et endettement des grandes entreprises technologiques : l’économie américaine peut-elle continuer à surprendre positivement ? L’analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 1er juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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