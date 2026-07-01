Gilles Raveaud : “La France est la grande perdante de la construction européenne”

Gilles Raveaud, professeur d’économie à l’Université Paris 8 et auteur du Petit manuel d’économie impertinente chez First Editions, était l’invité de l’émission Ecorama du 1er juillet 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : son regard sur l’économie française, la place de la France dans la construction européenne, la concurrence fiscale et sociale en Europe, la réindustrialisation, la dette publique, les marges de manœuvre budgétaires, le financement de la transition écologique, du logement et des armées, ainsi que l’avenir du système de retraites.
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