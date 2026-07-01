"Enormissime, la France va être championne du monde": s'exclame un supporter français, après que Mbappé a propulsé l'équipe de France en 8es de finale avec un 3-0 contre la Suède. "La France a peut-être gagné, mais la Coupe du monde n'est pas terminée", relativise un supporter suédois.
Mondial-2026: Mbappé sublime les Bleus, parés pour les 8es
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