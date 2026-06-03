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SpaceX : Elon Musk emmène-t-il les investisseurs plus près des étoiles… ou dans le mur ?

information fournie par Ecorama 03/06/2026 à 14:10

Avec une introduction en Bourse prévue au Nasdaq le 12 juin 2026 et une valorisation pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars, SpaceX s'apprête à réaliser l'une des plus importantes opérations financières de l'histoire. Entre croissance spectaculaire, pertes encore importantes, ambitions autour de l'intelligence artificielle, de Starlink et de la conquête spatiale, les investisseurs doivent-ils croire au scénario d'une révolution industrielle ou craindre une valorisation déconnectée des fondamentaux ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 3 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Elon Musk
IA: Intelligence artificielle

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2 commentaires

  • 14:35

    Tesla en perte de volume depuis 2022 avec un résultat net de moins de 4%, l'action cote encore avec un PER de 200 que ne justifient ni les volumes, ni les résultats, ni les perspectives de croissance. Les investisseurs ont des comportements sans lien avec la réalité du business.

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