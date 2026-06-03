SpaceX : Elon Musk emmène-t-il les investisseurs plus près des étoiles… ou dans le mur ?

Avec une introduction en Bourse prévue au Nasdaq le 12 juin 2026 et une valorisation pouvant atteindre 2.000 milliards de dollars, SpaceX s'apprête à réaliser l'une des plus importantes opérations financières de l'histoire. Entre croissance spectaculaire, pertes encore importantes, ambitions autour de l'intelligence artificielle, de Starlink et de la conquête spatiale, les investisseurs doivent-ils croire au scénario d'une révolution industrielle ou craindre une valorisation déconnectée des fondamentaux ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 3 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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