D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?

Les marchés financiers évoluent actuellement à des niveaux élevés, portés notamment par l'intelligence artificielle et les valeurs technologiques. Mais certains économistes et responsables des banques centrales alertent sur l'apparition de fragilités susceptibles d'alimenter une future crise financière. Quels sont aujourd'hui les principaux risques pour les marchés ? Les explications de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 30 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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