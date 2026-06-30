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D’où pourrait venir une chute brutale des cours boursiers ?

information fournie par Ecorama 30/06/2026 à 14:10

Les marchés financiers évoluent actuellement à des niveaux élevés, portés notamment par l'intelligence artificielle et les valeurs technologiques. Mais certains économistes et responsables des banques centrales alertent sur l'apparition de fragilités susceptibles d'alimenter une future crise financière. Quels sont aujourd'hui les principaux risques pour les marchés ? Les explications de Philippe Waechter, chef économiste chez Ostrum AM. Ecorama du 30 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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2 commentaires

  • 15:09

    De la méthode coué ??

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