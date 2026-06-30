Après 100% de gain cette année, est-il trop tard pour investir sur la bourse coréenne ?

Portée par l'essor de l'intelligence artificielle et les performances de ses grands groupes technologiques, la Bourse sud-coréenne enregistre une progression spectaculaire depuis le début de l'année. Derrière cette envolée, quels sont les moteurs de cette dynamique, quels risques faut-il prendre en compte et le potentiel est-il encore intact pour les investisseurs ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 30 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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