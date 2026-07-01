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1700 rivières en partie contaminées en France : la carte inédite

information fournie par France 24 01/07/2026 à 10:13

Alors que la France va encore rater l’objectif européen de bon état des cours d’eau en 2027, une enquête de Mediacités et Reporterre permet de visualiser pour la première fois l’ampleur de la contamination nationale aux micropolluants.

Environnement

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