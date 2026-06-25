Les leaders présents pour le début de la Conférence pour la reconstruction de l'Ukraine posent pour la traditionnelle photo de groupe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’est pas présent en raison d’un différend diplomatique avec son allié Varsovie. IMAGES
Les leaders posent lors de la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine à Gdansk
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