Des pillages ont eu lieu dans une zone côtière du Venezuela touchée par le double séisme dévastateur qui, selon un nouveau bilan, a fait 188 morts et détruit de nombreuses infrastructures, a constaté une équipe de l'AFP. A Catia la Mar, des hommes et des femmes sortaient les bras chargés de sacs remplis de victuailles d'un commerce d'alimentation en partie incendié, selon ces journalistes. IMAGES
Venezuela: des pillages dans les zones touchées par le double séisme (AFP)
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