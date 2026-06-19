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Faut-il supprimer l’âge légal de départ en retraite ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/06/2026 à 14:05

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, l’idée de supprimer l’âge légal de départ en retraite refait surface dans le débat politique. Défendue notamment par Gabriel Attal et évoquée par Jordan Bardella, cette piste reviendrait à laisser davantage de liberté aux actifs, tout en conservant la référence à la durée de cotisation. Mais une telle réforme pourrait aussi fragiliser les carrières hachées, poser la question du niveau minimal des pensions et raviver le débat sur le financement du système dans un contexte de vieillissement démographique. Débat entre Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. On va pas se fâcher du 19 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

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