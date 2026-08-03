Les habitants de La Havane marchent dans des rues plongées dans l'obscurité par une panne de courant généralisée, alors que l'île est soumise à un blocus pétrolier américain. Frappée par une grave crise économique depuis cinq ans, l'île subit régulièrement des coupures de courant totales ou partielles, en raison d'une infrastructure obsolète et de la pénurie de carburant. IMAGES
Cuba: nouvelle panne d'électricité à l'échelle nationale
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