Les habitants de trois villes proches de Bordeaux évacuées dans le week-end vont pouvoir rentrer chez eux "s'ils le souhaitent", à la condition de rester prêts à partir en cas de nouvelle menace du mégafeu, annonce la préfète de Gironde, Sophie Brocas. SONORE
Les évacués de trois villes proches de Bordeaux vont pouvoir rentrer chez eux (préfète)
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