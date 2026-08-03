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Drame de Ceuta: "Les projectiles humains de Mohammed VI"

information fournie par France 24 03/08/2026 à 07:43

A la Une de la presse, ce lundi 3 août, les réactions aux derniers bilans officiels des migrants morts en tentant de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc: 11 morts selon les autorités marocaines, au moins 72 selon les autorités espagnoles. Un drame qui fracture l’UE. La fronde de l’UEFA contre le patron de la Fifa, Gianni Infantino, malgré l’abandon de son projet d’ouvrir une partie de ses activités commerciales aux investisseurs privés. Et des surfeurs qui ont du chien.

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