A la Une de la presse, ce lundi 3 août, les réactions aux derniers bilans officiels des migrants morts en tentant de rejoindre l’enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc: 11 morts selon les autorités marocaines, au moins 72 selon les autorités espagnoles. Un drame qui fracture l’UE. La fronde de l’UEFA contre le patron de la Fifa, Gianni Infantino, malgré l’abandon de son projet d’ouvrir une partie de ses activités commerciales aux investisseurs privés. Et des surfeurs qui ont du chien.
Drame de Ceuta: "Les projectiles humains de Mohammed VI"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro