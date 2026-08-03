D'importants moyens humains et aériens sont déployés à Carcassonne pour lutter contre un incendie de végétation dans une "situation défavorable", déclenché par une voiture en feu sur l'autoroute A61, a-t-on appris auprès des pompiers. IMAGES
Incendie près de Carcassonne: d'importants moyens déployés
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