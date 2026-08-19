La COP 17 désertification s'est ouverte lundi à Oulan-Bator. La désertification menace la sécurité alimentaire mondiale en rendant les sols stériles, impossibles à cultiver. C'est un phénomène lié à l'utilisation des terres et au climat. Les pays affectés par ce phénomène, dont la France, doivent mettre en place des mesures pour restaurer la qualité de leurs sols. Mais restaurer est long et fastidieux quand la détérioration est très rapide, c'est pourquoi la désertification progresse toujours.
Désertification: la COP17 à la recherche de moyens pour assurer la sécurité alimentaire mondiale
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