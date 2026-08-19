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[REPLAY] Pierre Barnabé (DG de Soitec) : "On a un avenir radieux sur l'IA !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/08/2026 à 09:00

Pierre Barnabé, directeur général de Soitec , était l'invité de l'émission Ecorama du 17 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, la position stratégique de Soitec dans la chaîne des semi‑conducteurs, l'état du marché après deux années de turbulences, l'essor de l'IA, la concurrence chinoise, ainsi que les raisons du départ de Pierre Barnabé et les défis qui attendent son successeur.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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5 commentaires

  • 17:32

    Beaucoup mieux , on l' espère mais en attendant l' action après avoir surperformé , a bien dégringolée depuis .

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